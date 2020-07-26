《多情城市》拍攝婚禮重頭戲。（民視提供）

蘇晏霈及王凱在民視八點檔《多情城市》中飾演情侶檔，近期王凱飾演的總裁公子「楊成皓」為了蘇晏霈飾演思思而放棄家族事業，還為了斷絕跟罪惡多端的親生父親「楊三泰」（王燦飾演）的關係，做了結紮的手術，讓不少觀眾感動直呼「王凱是真男人」，「負責的好男人！」，也因為王凱的舉動感動蘇晏霈，兩人在劇中決定攜手走向未來。

蘇晏霈說很開心思思找到第二春，不然之前真的太苦太可憐了，但如果現實生活中，另一半沒有告知就去結紮，她應該會氣瘋，因為她非常愛小孩，如果另一半要做這麼瘋狂的舉動，一定要好好商量才是，不然會覺得「內有隱情」，事情不單純。

邱子芯、蘇晏霈、王凱、許仁杰。（民視提供）

該劇日前拍攝一場婚禮重頭戲，出動近20位演員、以及30多位臨演，演員柯叔元、德馨、兵家綺、張䕒心、王燦、廖苡喬、藍葦華、陳熙鋒、黃文星、Gino、張家瑋、許仁杰、邱子芯、賴慧如等人也為了婚禮戲而盛裝出席。蘇晏霈在《多情城市》因一人分飾兩角，婚禮戲已經參加過無數場，尤其常常一下穿新娘服、一下要變成伴娘服，讓她成了「穿脫禮服專業戶」，練就一分鐘內換好新娘禮服的本事，但如果自己的婚禮，應該簡單就好。

(中時 )