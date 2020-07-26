拉赫曼尼諾夫的鋼琴協奏曲非常艱難，被鋼琴家視為如同登喜馬拉雅山，但卻有人一次要挑戰四座。柴可夫斯基國際鋼琴大賽金牌得主、俄國鋼琴家馬祖耶夫，明年初將來台，演奏拉赫曼尼諾夫四首鋼琴協奏曲，以及帕格尼尼主題與變奏狂想曲。

資深樂評人唐若甫表示，由於拉赫曼尼諾夫本身是手很大的很大的鋼琴家，因此寫了很多需要超出一般人體手大小的曲目，身體機能就是一大挑戰，「像是鋼琴家巴倫波因的手最多可一次彈9度、郎朗是11度，拉赫曼尼諾夫的曲子，有寫到12度以上，是鋼琴家們的挑戰。」

拉赫曼尼諾夫的鋼琴協奏曲，困難度各有不同，唐若甫表示，他自己的難度順序分別是第一號、第二號、帕格尼尼主題與變奏狂想曲、第四號和第三號，「其中第三號對鋼琴家而言，速度如此之快，總計有一萬多個音符，要背譜完成演奏，對腦容量和演奏技巧、樂感、持續力和速度，都是考驗。」

此外，帕格尼尼主題與變奏狂想曲，可說是上屆柴賽得主之一、鋼琴家安天旭的成名曲，唐若甫表示，「大多數的鋼琴協奏曲，都有前奏可以醞釀情緒，但這首作品則是一開始，就要聽見鋼琴家的力道和能量。」

唐若甫形容，馬祖耶夫是運動型的鋼琴家，「他是少數能把鋼琴彈到震動的人。」演出將於1月30日在台北國家音樂廳、1月31日在台中國立台灣交響樂團演奏廳登場。

(中時 )