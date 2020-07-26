（藝術家廖芳乙創作展，目前正在中友時尚藝廊展出中。圖／曾麗芳）

後疫情時代，為了幫助民眾紓壓，中友時尚藝廊首度策劃的「心．境 廖芳乙創作個展」，即日起至9/8展出，正適合沉殿浮動的情緒，幫助觀者探尋自我心靈。

「心．境 廖芳乙創作個展」是中友時尚藝廊首次與藝術家廖芳乙合作展出。廖芳乙畢業於國立台灣藝術大學美術研究所，本身興趣多元，2003年走訪西安深深迷上中國的刺繡文化，將刺繡的元素帶入她的繪畫當中；鑽研老子的道德經，也持續不斷的修煉瑜珈，研究印度佛法，種種的因素讓她自創獨特的「白線凸點法」的油彩技法，由一個「點」延伸到整個「面」，以「用西方媒材表現東方精神，以老子道德經為底蘊，傳達由內到外的意涵來自日常生活的點滴裡，在內心中描繪有很多大山大水，而創造出「心．山水」的油畫系列創作。

廖芳乙說，有幸在2010年遠赴義大利威尼斯參加雙年展，那次的旅程讓她大開眼界，自此更加努力創作。她的畫作裡包含了許多生活上的趣味，某一次將自己栽種的盆栽帶入畫作中，竟然成為畫中的一座高山，彷彿進入一花一世界、一草一天堂的遠大境界中，這樣的偶然也讓她覺得很有趣、並且深深著迷。

廖芳乙的作品融合了東方水墨氣韻以及木刻版畫凹凸特性。因為她喜愛中國老繡片、蠟染，從老繡片的打籽繡，蠟染的留白線條與渲染的色彩中汲取養分，2011年起陸續創作出一系列的〈心．山水〉，單純的黑白系列，或是充滿氣韻的意象山水，都是藝術家此時此刻心境紀錄，以及內心山水的幻化。

「心．境 廖芳乙創作個展」即日起至9/8在中友時尚藝廊展出，共展出24件精彩作品，在畫作中可看到東方的線條結合西方的色彩，無論是留白、彩墨、點描、揮灑都具有廖芳乙獨特的天然韻味。

中友百貨特別取得廖芳乙的授權，以「心．山水50」畫作開發「寄情山水抱枕」提供中友家族會員兌換，7/30～8/2每日限量1,000份，家族會員只要持當日單筆滿899元銷貨明細單即可兌換。

廖芳乙特別捐出一幅價值9萬元的「拈花微笑02」義賣，所得將全數捐贈給財團法人博幼社會福利基金會。「拈花微笑02」靈感來自印度佛陀的手拈蓮花，寓意深遠。

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