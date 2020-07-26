107人今參與淨灘活動，1小時共撿拾328公斤垃圾。（靈鷲山佛教教團提供）

107人今參與淨灘活動，1小時共撿拾328公斤垃圾。（靈鷲山佛教教團提供）

淨灘愛地球，相揪看沙雕！107位有志一同、熱情支持靈鷲山feat.福容大飯店暑假淨灘的夥伴，每月1小時，確實、持續的做、慢慢的撿垃圾，讓地球慢慢恢復健康，夥伴們把牢牢深埋沙裡的超大浮標合力剪碎、挖出、裝袋、帶離沙灘。

透過網路報名的夥伴、「淨灘．減塑」社團、靈鷲山國際青年團寶相法師和悉達多的孩子們，熱情主動加入靈鷲山淨灘愛地球行列，在福容大飯店的沙灘，今（26）日下午3時到4時，1小時共撿拾328公斤垃圾。

靈鷲山開山住持心道法師說：「地球的未來，也是人類的未來。」靈鷲山一直守護海洋環境、地球生態，長期推動「愛地球、愛和平」理念，守護福隆聖山福城，雖然是小小的海域淨灘，只要持續不斷地去做，就能讓地球一點一滴逐漸回復本來面貌。

福容大飯店「2020年福隆國際沙雕藝術季」，正在福隆熱鬧展開，有綿延3公里的黃金沙灘，繼6月雙方首次將淨灘、沙雕結合而一，共同維護海灘，7、8月也會持續合作，一起守護海岸。

小朋友發揮菩薩慈悲心，不捨海龜和海洋生物因為垃圾污染死亡，拿著鐵夾滿身大汗，跟著爸媽淨灘撿垃圾。小綠豆說，班上睿睿媽媽鼓勵撿垃圾可以玩遊戲、換點數，希望淨灘撿的垃圾多一點，這樣就會得到多一點的點數。

小綠豆的媽媽說，感謝靈鷲山舉辦淨灘這麼有意義的活動，很高興可以參加，以後每個月也都會來參加，也教育孩子重視環境生態保護，希望這活動一直辦下去。

「淨灘．減塑」社團負責人李錦洲說，「淨灘．減塑」社團是佛教團體，本來每個月就會有2次的淨灘，以前製造太多垃圾，不知道嚴重性，現在學佛以後，想用淨灘彌補，淨灘以身作則，是一種生活態度，希望提醒自己不要再製造垃圾，進而影響更多人，從源頭杜絕垃圾的製造。

詳細活動資訊可查詢「淨灘愛地球愛和平」粉專 （https：／／pse.is／PRWBU）。

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