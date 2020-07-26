韓聯社報導指出，南韓政府消息人士26日透露，將在8月15日光復節之後進行的下半年韓美聯演將重點評估韓軍為收回戰時作戰指揮權是否具備"完全作戰能力"（FOC）。南韓國防部長官鄭景鬥和美國國防部長艾斯柏開電話會議就是否實施韓美下半年的聯合軍演進行了討論，之後韓美雙方在後續磋商中商定實施演習，但此次演習規模將被大幅調整改以電腦模擬為主。

消息人士表示，聯演重點在於評估"完全作戰能力"，韓美在此次"完全作戰能力"評估中，將檢查韓軍是否擁有行使作戰指揮權的能力、韓半島有事時美軍增派戰力部署及韓軍能否將這些兵力迅速部署至戰區等。

此次演習以電腦模擬為主進行，還可能利用相關視頻和檔。韓美兩國原計劃在此次演習中評估移交作戰權所需的所有條件，但最終將範圍縮至對核心領域進行評估。這主要是因為受到新冠病毒（COVID-19）疫情影響，美國難以從本土和駐日部隊向韓調遣兵力。國防部官員表示，受疫情影響，各方面條件不太理想，韓方將綜合考慮各種因素並以最為合理的方式實施演習。韓軍"完全作戰能力"評估作業將以核心領域為主嚴密推進，美國國防部門也對此表示理解。

(中時 )