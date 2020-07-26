西班牙是歐洲遭新冠肺炎蹂躪最慘的國家之一，但因執行3個多月的嚴格封鎖令，疫情終於緩和下來，但隨著解封疫情又蠢蠢欲動，24日新增確診超過2千例，英國緊急宣布自周六深夜11點起，所有自西班牙入境的旅客必須隔離14天，並呼籲英國公民若無必要，暫時避免前往西班牙。

但這突如其來的政策，卻讓正準備從西班牙返國的英國旅客罵翻，無所適從。因為命令下達太過突兀，讓他們連搶在新規定上路前，趕回來的時間都沒有。本來高高興興趁著疫情緩和，去西班牙度個假，現在一返國就得在家關2星期。

反對黨工黨表示，可以理解強森政府做此決策的原因，但這決定在宣布後不到24小時就執行，「坦白說很混亂。」

在馬德里機場準備搭機的英國人哈里森無奈說，本來要去倫敦參加婚禮，還要拜訪親友，「現在所有計畫全泡湯了，令人沮喪。」另一位英國遊客說，這決定讓他失望透頂，因為西班牙感覺起來安全許多。

西班牙政府則表示，尊重英國的決定。

(中時 )