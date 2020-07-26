孫佳君第一部電影就是和周星馳合作，兩人曾傳緋聞。（圖／電影截圖）

娛樂8點半》周星馳的電影是許多人的共同回憶，除了經典台詞留給大家深刻印象，也捧紅不少星女郎，其中一位孫佳君，不只和周星馳傳緋聞，與香港已故傳奇商人羅兆輝的一段情更是轟動全港。

孫佳君1994年以20歲之齡贏得新加坡小姐冠軍，之後到香港娛樂圈發展，第一部戲就是與周星馳合作的《百變金剛》（港譯：百變星君），她飾演黑道大哥的女人，因勾搭周星馳，導致周星馳惹來殺身之禍，孫佳君在片中有穿著清涼的畫面，好身材留給大家深刻印象，後來她也大多出演性感美豔的角色。

孫佳君和已逝富豪羅兆輝有過一段情，曾被對方爆出私密照，還稱她「胸大無腦」。（圖／翻攝自孫佳君微博）

孫佳君出道後緋聞不少，其中和曾擁有20億港元身家、香港「地產神童」羅兆輝的情史最有名。有傳羅兆輝當年對孫佳君一見鐘情、追求許久，但孫佳君一開始並沒接受，後來男方求助於周星馳牽線介紹，孫佳君才被羅兆輝追到手。而其實羅兆輝當時還有正宮妻子，他甚至為了孫佳君與妻子離婚，不過在羅兆輝遭遇97金融風暴時，孫佳君卻與他分手，羅兆輝破產後，曾在私人遊艇上輕生，後來雖然獲救，但精神已失常。

羅兆輝2002年開始向媒體爆料他與女星的性史，他自稱緋聞雖多，但並不是和每個人都發生過關係，而孫佳君就是其中之一，甚至公開和孫佳君的私密照，像是兩人貼臉舌吻、孫佳君的泡澡浴照，羅兆輝甚至喊話孫佳君是他最愛的女友，狂誇她「身材好棒，可惜胸大無腦」，沒想到孫佳君對此竟坦然面對，不但不介意，還出言維護羅兆輝指他是好朋友，後來羅兆輝於2011年心臟病猝逝，享年47歲，孫佳君也不計前嫌，大嘆：「很可惜他這樣早走」。

現年45歲的孫佳君保養得宜，身材依舊火辣。（圖／翻攝自微博）

因為羅兆輝的爆料，影響孫佳君的演藝事業，後來她於2003年拍完《福伯》就引退，暫別香港回到新加坡，並為富商男友劉貴喬生下2子，但兩人並沒正式登記結婚，未料傳出孫佳君在豪宅受到劉貴橋毒打家暴，兩人一度對簿公堂，最後則和解，不過孫佳君幾年前受訪曾說孩子的爸很有責任感，仍會負擔孩子的生活費也很疼小朋友，讚他是很好的爸爸，看來就算分開，兩人仍保持友好關係。

沒了收入的孫佳君，在2013年復出演藝圈，雖然事業成績平平，可她似乎很滿意目前生活，雖然沒結婚，但完成了想當媽的願望，另外因為有宗教信仰，孫佳君遇到困難都會抱持正面想法，仍對人生充滿熱情。

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