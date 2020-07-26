吳釗燮在龍騰斷橋周邊消費振興經濟（圖由外交部提供）

為提振國內觀光，外交部長吳釗燮利用本月25至26日週末假期，邀請27國共41位駐台使節暨代表伉儷，一同赴桃園、新竹、苗栗參訪浪漫臺三線沿途景點。吳釗燮表示，希望透過使節的所見所聞，推廣浪漫台三線沿路客庄發展，一同響應防疫安心旅遊。

國內觀光旅遊業受今年上半年新冠肺炎疫情衝擊，營運績效大幅衰退，蔡英文總統和行政院日前大力鼓吹民眾多觀光、多消費。

吳釗燮伉儷這兩天也邀請在台使節團赴客家庄訪問，外交部指出，訪問行程首先參觀銅鑼茶廠，體驗傳統客家採茶與品茶。外交部也特別安排使節團搭乘昔日運送樟木的舊山線鐵道自行車，欣賞龍騰斷橋沿路景緻。

25日當晚外交部特別安排餐會，邀請新竹市副市長沈慧虹出席，餐會中多位駐台使節也上台現聲，展露歌唱才華，一起同樂。

行程第二天一早，使節團前往參觀新竹玻璃工藝博物館及春室工坊，吳釗燮也受邀體驗玻璃杯吹製。中午前往桃園，於大溪與桃園市長鄭文燦共同品嚐揉合傳統與現代特色的豆干料理，並體驗沖泡手沖茶。之後前往石門，體驗水庫的湖光山色。

吳釗燮表示，期盼本次與駐台使節共遊桃園、新竹與苗栗，經由實地參訪浪漫台三線，讓使節代表們瞭解傳統客家文化，並希望透過使節們的所見所聞，推廣浪漫臺三線沿路客庄發展，一同響應振興觀光政策與防疫安心旅遊。

(中時 )