富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，派出土投江國豪先發，不過球場上狀況一籮筐，除了不斷被敲安之外，自家隊友守備頻失誤，主審也疑似出現誤判情況，讓江國豪僅丟1.2局就失7分(5自責分)退場。

猿隊首局就有攻勢，陳晨威敲內野安打後，陽耀勳敲出滾地球，三壘手于森旭傳往一壘時發生暴傳失誤，陳晨威趁機回本壘得分，隨後陳俊秀補刀安打，再帶有1分打點，猿隊率先攻下2分。

樂天桃猿林泓育補上2分打點安打。（鄭任南攝）

而第2局更誇張，林承飛敲出三壘邊線滾地球，三壘審判定在界內區通過三壘壘包形成安打，經重播來看相當接近，富邦悍將總教練洪一中上場詢問主審，不過內野球無法提出挑戰，林承飛上到二壘，並靠郭嚴文高飛犧牲打回本壘得分。

隨後陳晨威安打、陽耀勳保送，廖健富安打又添1分， 而林泓育打擊時揮空，不過主審判擦棒界外球，接著他敲出安打，帶有2分打點，悍將右外野手張正偉發生失誤，是單局第2次，林泓育趁機上到三壘，江國豪僅丟1.2局就狼狽退場，接手的羅國華還出現暴投，多失1分記在江國豪頭上。

而富邦則是1局下半靠李宗賢、張正偉、張進德、林益全連續安打追回2分，3局下半林益全敲出3分炮，5局結束猿隊以7比5領先。

樂天桃猿先發投手翁瑋均。（鄭任南攝）

富邦悍將林益全敲出全壘打。（鄭任南攝）

(中時 )