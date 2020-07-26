警方除對陸男（中）進行酒測，也將他帶回派出所偵訊。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

23歲陸姓男子與友人酒後騎機車返家，於三民路與益華街口停等紅綠燈時，碰巧遇到巡邏經過的台中市二分局永興派出所員警，員警叫他面容泛紅還飄有酒味，示意要他靠邊停車，沒想到他看到警察急催油門還闖紅燈逃逸，員警沿路通報攔查圍捕終於在北區育隆路25號前將陸男攔停，並將他帶回派出所偵訊，也依法開罰。

永興派出所員警26日下午執行酒駕勤務，適巧遇到陸男騎車經過經過三民路與益華街口停等紅綠燈，員警見他面有酒容且有濃厚酒味，遂示意靠邊停車，陸男疑似心虛道闖紅燈逃逸，員警鍥而不捨一路通報攔查圍捕，終於在北區育隆路25號前將該民騎士攔停，經酒測後陸男酒精濃度超過法定標準值，警方也將陸男帶回依法偵辦，最後依公共危險罪將他移送。

警方呼籲， 警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

(中時 )