台灣勞工大聯盟總工會26日在西屯區辦理「台灣勞工各界慶祝109 年度五一勞動節模範勞工表揚大會」。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台灣勞工大聯盟總工會26日在西屯區辦理「台灣勞工各界慶祝109 年度五一勞動節模範勞工表揚大會」，公開表揚37位模範勞工及43位優秀志工。副市長黃國榮感謝勞工及志工堅守工作崗位，為社會付出，期盼推展各項重大建設，打造更美好的台中。

黃國榮表示，台灣勞工大聯盟總工會在理事長陳瑞領導下，短短不到一年，已有48個基層工會及6萬名會員勞工，期盼與市府共同努力，推動各項重大建設，讓市民過更好的生活。

勞工局長吳威志說，台灣勞工大聯盟工會成立將屆滿1年，是工會界的明日之星，在陳理事長的帶領下，不遺餘力協助基層工會推展會務及爭取勞工福利，除盤點各式勞工福利資源，更積極協助推動市政，期望藉由工會運作，提升勞動環境，保障勞工權益。

台灣勞工大聯盟總工會理事長陳瑞表示，總工會也力挺市府這次辦的2020台中購物節，號召多位工會職人店家加入購物節優惠店家，邀請各縣市親朋好友來台中吃喝玩樂住，消費又可抽大獎。

今天活動，立委江啟臣、楊瓊瓔、市議員李中、沈佑蓮、陳政顯、羅廷瑋、黃健豪等人均到場祝賀；副議長顏莉敏、市議員楊正中、黃馨慧、林祈烽等服務團隊代表、總統府國策顧問施朝賢、勞動部勞發署中彰投分署副分署長阮啟釧等人也到場祝福。

(中時 )