歌壇「東方不敗」張清芳與「銀行投資教父」宋學仁宣布離婚，15年婚姻走向盡頭，據悉她只花500元調解費就分得16億贍養費，事隔一個多月後，臉書出現「張清芳」的帳號，並發文宣告可能復出演藝圈，消息曝光後讓粉絲引頸期盼，對此訊息經紀人陳鎮川也做出回應。

近來臉書出現「張清芳」的帳號，短時間內發文動作頻頻，數日前更寫下：「當我看到你們的時候，一定是我準備好的時候，所以，你們一定要好好地等著我」，讓粉絲推測張清芳將將隨時復出演藝圈，不過由張清芳粉絲創立的臉書粉絲專頁「張清芳Stella Chang」，則發文表示此帳號是冒充張清芳名義發文，除了呼籲大家千萬不要上當之外，也希望能聯合檢舉讓此帳號下架。

至於張清芳離婚後是否有望復出演藝圈，再次重返歌壇唱歌給一票歌迷聽？根據《鏡週刊》報導，經紀人陳鎮川回應：「真的沒有」，看來要聽張清芳再展歌喉的粉絲得在等等。

(中時新聞網)