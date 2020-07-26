台灣的環境讓許多移居此地的外國民眾都稱讚不已，但日前有來自日本的YouTuber直言，台灣的房價貴得離譜，「很爛的也要1000萬」。對此，有網友就上PTT詢問，聽到這個究竟該如何反駁？沒想到底下竟掀起一番論戰。

原PO日前在PTT八卦版上發文指出，自己平常會國外YouTuber稱讚台灣，但偶然看到來自日本YouTuber「Iku老師」批評台灣房價病態，稅制不合理，沒權沒勢的平民只能為奴30年，幫銀行打工買房，這讓他忍不住想問，這該如何反駁呢？

IKu老師已經在台灣居住超過10年，過去他曾在YT頻道拍過一支影片，這支影片提到了，台灣的房價真的很恐怖，相較之下，日本的房價是合理的，台灣有很多房子買了卻都沒人住，直言這根本是「佔領」而非投資，當中也提到，以台灣的薪資而言，合理的房價應該要落在200萬到400萬。

文章一出，不少網友直言，「事實幹嘛 反駁？」、「台灣只剩房價會成長了」、「開心承認」、「台灣房價薪資所得比超英趕美」、「事實啊 持有稅務成本低」，但卻有不少人也反駁，「2000萬日幣可以在東京蛋黃區買房子嗎」、「日本房租也很變態阿」。

(中時新聞網)