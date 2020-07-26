台灣郵輪跳島航程26日領先全世界從基隆首發，交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等一同見證跳島旅遊上路，而星夢郵輪於晚間六點準時在拖船噴水歡送下，從基隆港倒船出港，沒有轉頭的正式啟航，讓現場圍觀民眾大開眼界。

郵輪復航後將帶領民眾暢遊澎金馬進行4天3夜跳島遊，但仍有民眾擔憂若傳出確診怎麼辦，「阿中部長」上午也率團隊上船走一遭，除了做最後的檢查。

他也指出，這次以非常高的規格實施檢疫，大家可以安心，沒有問題，但近距離接觸時，還請戴上口罩，勵行防疫新生活。

來自基隆的一對吳姓夫妻上船前受訪指出，丈夫過去曾坐過盛事公主號，而太太則沒有乘坐郵輪的經驗，其他幾個離島都去過了，最近也剛從蘭嶼回來，而這次跳島遊安排的的行程中，剛好夫妻倆過去都沒去過「馬祖」，因此趁著郵輪復航的機會，前往體驗一番。

夫妻倆也很很謝謝陳時中部長在防疫期間的辛苦，丈夫說，有阿中部長的努力，今天才能帶著第一次坐遊輪的太太出海，去體驗「專屬兩人的首航」。

(中時 )