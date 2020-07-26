中央流行疫情指揮中心規範26日起從菲律賓入境旅客全面採檢，首批旅客23人26日下午抵達桃園機場，配合疾管署檢疫官審核申報資料並採檢。旅客下機後表示，菲國對疫情的控制狀況不明，還是先回台灣比較安心。（陳麒全攝）

菲律賓新冠肺炎疫情嚴峻影響，菲國入境旅客今起全面在機場採驗。自菲返國旅客表示，菲律賓目前疑似案例暴增，加上當地人衛生習慣不佳，還是回到台灣比較安心。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日宣布，因菲律賓境外移入病例增加，26日起自菲律賓入台的旅客全面在機場採檢，有症狀者須到集中檢疫所等待檢驗結果。

實施首日，桃機僅有一班自菲律賓馬尼拉返台班機，機上機上搭載23名旅客，包括數名外籍移工。所有人在下機後，仔細填寫旅客入境健康聲明暨居家檢疫聲請書，同時陸續完成採檢作業，若有症狀者，將送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫14天。

今年3月才剛前往菲律賓就讀公共管理碩士班的陳姓研究生表示，台灣採取高規格的檢疫，來防堵境外移入是值得肯定的。目前菲律賓情況有點失控，無法做出相同的控管，尤其每天約增加上千例的疑似病例，許多學校也都停課，並採線上教學，在無法預估未來發展下，為了自己的健康安全，選擇先回來台灣。

陳姓學生也談到，菲國日前實施封城措施時，一天傳出有數百個疑似病例，但近期解封後，疑似病例大幅度暴增，引起恐慌。而且當地人缺乏衛生概念，「有人甚至脫掉口罩咳嗽後，再戴上口罩」，口罩的材質也不是醫療用的，最基本的防護都做得不好。

也有返台的旅客表示，在菲國期間明顯感受到疫情的嚴重性，還是先回來台灣，感覺比較安心，對於從菲律賓入台的旅客採取全面採檢政策，表示認同，畢竟採檢後，不管是對自己還是他人，都是好事也比較放心。

(中時 )