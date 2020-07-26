因受新冠肺炎疫情影響，桃園市政府今年將母親節及父親節表揚活動，在26日於中原大學舉行表揚活動，共有有46位模範父親及42位模範母親接受表揚，市長鄭文燦也說，每一位受到表揚的爸爸媽媽都非常不容易，相信每一個人在這獎項背後，都有平凡當中的偉大。

獲表揚的吳文寬育有2子1女，其中長子及長女皆為重度聽障，透過陪伴孩子不間斷的努力與學習，子女皆獲得良好的成就，因了解家中有身障兒的辛苦，與其他聽障家長共同創立了桃園市聲暉協進會，為聽障者爭取社會資源及權益倡導，更設立學前口語教學課程、聽損生就學時親師與同儕相處的校園宣導服務，以及就業媒合等多元化服務。

另一位獲表揚者徐禎蓮本身為視障者，婚後與先生育有二子並遷居大陸10年，在教養上為了克服文化差異和資源短缺，全新投入孩子的學習和活動，當家庭遭遇困境時，投入身障按摩工作扛起家計，積極進修取得諮商輔導碩士，投入青年學生關懷輔導志工行列和身障同儕支持員等。

(中時 )