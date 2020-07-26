觀眾在進場時都須遵守相關防疫規定。(新華社)

大陸CBA邁出重新開放觀眾進場的第一步！26日下午3點北控與八一之戰，CBA開放少數觀眾搶先進場，且限定教師、醫療人員與公安戰線人士可以購票進場，不過等到晚上8點的北京首鋼與廣東宏遠之戰，勢必吸引更多觀眾進場。

CBA公司好不容易跟青島市政府達成開放觀眾共識，第一步先在26日這天開放下午3點與晚上8點的比賽，讓教師、醫療人員與公安戰線人士購票進場，等到31日季後賽開打，才會正式開放所有球迷購票，卻須遵守嚴格的防疫相關規定。

不過今晚8點廣東與北京之戰，除了是28連勝的廣東對上11連勝的北京，更攸關季後賽前4種子排名，目前廣東、新疆分居第1與第2，如果北京此役輸給廣東，將跟遼寧戰成32勝14敗平手，依照兩隊對戰關係，北京將會落居第4。

儘管很清楚這是一場相當嚴苛的大戰，林書豪與北京隊友仍須全力搶勝，爭取季後賽第3種子席位，如此一來就可能在季後賽準決戰避開再遇廣東命運，碰上全本土的新疆機會大增，屆時北京對上新疆，將可擁有雙外援4節6人次優勢。

(中時 )