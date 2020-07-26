美國奧勒岡州最大城波特蘭市，持續發生群眾抗爭，主訴求仍與喬治‧佛洛伊德（George Floyd）事件有關，另外也反對川普總統派遣聯邦幹員與特警來到波特蘭，他們表示這是聯邦干涉地方治安。西雅圖也有類似的抗爭，

美聯社報導，周六晚上，人群圍繞著波特蘭市的聯邦法院，依據法律，聯邦法院屬於聯邦政府所直屬管理，所以法院有聯邦警察看守，也成為民眾爭的目標。法院外警戒繩圍著，防暴人員也站在大樓外戒備。

聯邦特警以圍籬為防禦工事，防止群眾衝入。(圖/美聯社)

群眾遊行的路線還包括市中心的一家旅館，因為他們得知聯邦幹員與特警住在那裡，對著旅館高呼「聯邦幹員回家」，並大喊被警察殺害的黑人(喬治‧佛洛伊德)的名字。

抗爭群眾也有自己的盾牌，擋住聯邦特警的催淚彈，上面寫著「聯邦(特警)回去」。(圖/美聯社)。

波特蘭地方警察採取儘可能容忍的態度，警察局僅是社交媒體與官方網站卜告誡人們，抗爭歸抗爭，請不要堵街，因為那樣必然會破壞到城市的運作，也可能會受到不加入抗爭民眾的指控與訴訟，到時情況就更複雜了。

幾天前，聯邦法院曾爆發較激烈的衝突，群眾作勢要衝入法院，法院外圍起圍籬工事，與群眾對峙，當抗議群眾用電動工具切割圍籬時，聯邦特警對群眾發射催淚彈與胡椒噴霧，而有些群眾撿起催淚彈，然後將它們扔進法院圍籬內。

抗爭活動從週四晚間發生，一直持續到星期六清晨。當局說，6名聯邦官員受傷，1人被捕。

自從佛洛伊德5月份，在明尼阿波利斯被殺以來，全美國各地都有動亂，但是波特蘭又是持續最久，每星期都有衝突的城市。美國總統川普特別派遣聯邦特警前往波特蘭，他希望制止，但是這個決定並不得到州政府的支持，他們認為，川普此舉使情況惡化。

在川普下令聯邦特警前往衝突激烈的城市後，全美國各城市的示威遊行確實變多。在西雅圖，警方在星期六下午宣布群眾抗爭成了暴動，對群眾發射震撼彈和胡椒噴霧，以試圖疏散人群。當局逮捕了40多名抗爭者，其中21人受輕傷。

波特蘭警察局長查克·洛維爾（Chuck Lovell）周六晚上呼籲和平，他說：「如果您想支持波特蘭，請停止暴力，為和平而努力。波特蘭警察和警察設施受到威脅。我們希望與市民站一起，並努力建立真正的合作關係，我們必須防範那些隱藏在人群下實行犯罪的人。」

特別麻煩的是，由於聯邦政府、地方政府、聯邦警察、地方警察各有立場與堅持，所以治安權限特別混亂，上星期五晚些時，一名聯邦法官拒絕了奧勒岡州司法部長「限制聯邦警察行動」的請求。

聯邦保護局宣布，周五晚上在波特蘭的群眾抗爭是非法集會。國土安全部發言人哈里·福恩斯（Harry Fones）在周六下午的新聞發布會上說，有人發射了大型煙花，投擲了堅硬的彈丸，並使用了電動工具損壞了聯邦財產。

就在前一天(星期四)，波特蘭市長也在抗爭現場，並且被聯邦警察的催淚彈薰到，他的立場是反對聯邦警察介入。

來到俄勒岡的美國聯邦助理檢察官克雷格·加布里埃爾（Craig Gabriel）在新聞發布會上說，聯邦官員已經出現6名傷者，其中1人腦震盪，另1人受到些燒傷，被送往醫院。

他說，有1名抗爭者因不遵守命令而被捕。該人後來被無罪釋放，使自7月初以來在法院財產或其附近被捕的總人數達到60人。

加布里埃爾說，他無意與抗爭者為難，也同意多數抗爭者是和平的，但有少數滋事份子在做壞事。他表示「如果聯邦法院能夠保持安全，不受到損壞或攻擊，那麼聯邦警察就可以回家。」

「我不想說的太輕描淡寫，但我認為，就是這麼簡單。」

(中時新聞網)