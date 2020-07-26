華視台語精緻劇集《若是一個人》27日起，每週一至週四晚間10點在華視主頻重播，日前男主角宋柏緯、導演杜政哲、製作人陳秀卿，接受資深DJ小樹主持的《感官一條通》節目訪問，爆出許多精彩的幕後趣事。杜政哲笑說：「宋柏緯有時候真的很像外星人，反應常常讓我出乎意料！」爆料他在拍片現場竟坐在導演椅上睡著了，這對一般的劇組來說是很大的禁忌。

杜政哲表示，因為第一次當導演，也不知道原來導演椅不能讓別人隨便坐這習俗，當下劇組其他人則是嚇壞了，宋柏緯笑說：「我真的不知道不能坐！只是覺得那椅子看起很舒服。」製作人陳秀卿也逗趣回說：「他真的是看哪裡舒服就睡哪裡，之前拍攝一場在舅舅家場景的戲，他也是睡在廚房的地板上！」

宋柏緯被導演形容很像外星人。（華視提供）

宋柏緯在《若是一個人》中飾演「丁志明」，在母親（謝瓊煖飾演）遺棄他之後，變成堅信「這世界每個人都是孤獨的」個性的人，什麼事都喜歡獨來獨往，被DJ小樹問及私底下與劇中角色個性差異時，宋柏緯說：「其實某方面來說還滿像的。」他表示，自己也是滿喜歡一個人的，在別人看來個性有點孤僻，製作人陳秀卿笑說：「他就是活在自己的世界！」宋柏緯則辯解：「我是九型人格的觀察者，很喜歡旁邊觀察別人。」也透露自己的朋友總覺得他很神祕，常常在朋友群組中消失一、兩天沒回訊息，十分地有自己的個性與想法，也讓製作人與導演認定他就是飾演「丁志明」的最佳人選。

宋柏緯在劇中有許多金句，都頗富哲理，讓他被戲稱「志明大師」、「志明教主」，繞口的台詞在外人看來相當不容易，宋柏緯也總能不忘詞演出，製作人陳秀卿則爆料：「但他很會破音! 講一講話音調就會跑掉！」宋柏緯也自招說：「其他演員聽到我破音，常常就跟著笑場，演不下去了。」

(中時 )