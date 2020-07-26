今日洋基面對國民的比賽，洋基推出左投派克斯頓（James Paxton）先發，不過今日他只投了1局就退場，而本場球速也比去年均速下降了1.6英哩之多，美國媒體也擔心，是否因為他的背傷導致球速大幅下滑。

今年春訓時，派克斯頓對背部動了手術，原本預計要3-4個月才能重返球場，不過當時他只花了10天就開始投球，復原進度良好，加上延後開季的關係，也成功趕上賽季。

今日派克斯頓雖然成功完成第1局投球任務，不過在第2局開始就遭到連續安打狙擊，洋基也在他保送泰勒（Michael A.Taylor）後換他下場，共計投了41球，僅吃下1局失掉3分自責分，最後洋基就以7分差距吞下敗仗。

而本場比賽派克斯頓的表現也讓美國媒體擔心，背傷是否影響了他的球速，去年他的均速達到95.4英哩，不過本場比賽僅有93.8英哩，賽後派克斯頓對此也回應，自己並不確定是否有因為投球機致出問題，導致球速驟降的情形，但他坦言今天自己狀況並不好，速球跟變化球都沒有辦法掌握好，也因此雖然對打者都有取得領先，但卻沒辦法解決打者。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)