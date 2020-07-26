總統蔡英文日前在臉書問網友，3,000元的振興三倍券，星期二她在新竹市花了1,100元，又去嘉義縣花了1,200元，還剩下700元，該怎麼使用比較好？大家有好建議嗎？

民進黨高雄市長參選人陳其邁在留言區寫道，「來高雄吃丹丹，會送炸雞！」立刻獲得8千多個讚，並引來51筆留言。

民進黨嘉義縣立委蔡易餘也留言說「我也想吃丹丹！嘉義沒有啊！」，民進黨立委許智傑也留言說，「歡迎總統來鳳山吃美食遊古蹟」。

其他網友表示，「還是邁邁會推銷高雄」、「果然在地的」、「700元吃滷肉飯+礦泉水夠不夠？」「首推到高雄吃皮蛋瘦肉粥」！

蔡英文今（26）日也在臉書謝謝大家一起用行動支持振興、支持國旅！

她說，最近這段時間，她外出跑行程時，常遇到出遊的民眾。回家打開平板滑臉書、滑IG，也都會看到熱情的網友，跟她分享台灣各地好吃、好玩的資訊。「我有感受到，國內的民間消費，一點一滴逐漸開始回溫了。」

她要謝謝每一位使用振興三倍券、也用行動支持國旅的大家。蔡英文認為，是因為每個人的參與，台灣不只度過疫情挑戰，更能夠振興經濟。台灣可以有安穩的生活，台灣也一定會越來越好。

(中時新聞網)