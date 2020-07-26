「反骨男孩」孫生26日錄中天綜合台《小明星大跟班》，他曾被爆百人斬，近日傳出他與「爆乳版黃捷」林襄交往，被問兩人感情現況，他以「保護對方」為由拒聊感情，是否分手？他回應：「一言難盡。」似有難言之隱，隨即閉口快閃，令人好奇感情現況。

孫生談及剛出獄的媽媽表示：「我現在就是照顧她，幫她找地方住、出房租，全心全意養她，她的房租大概一萬，每月生活費加起來共兩萬。」孫生母親因精神疾病偷竊入獄，出獄後由兒子照顧，「她有嚴重氣喘，這樣的狀況應該無法工作，所以我三不五時都會去看她，現在我們不會爭吵」。

在 Instagram 查看這則貼文 林襄♡︎（@95_mizuki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 下午 9:09 張貼

至於媽媽出獄後，孫生發IG透露警察找上門，引發外界關注，他解釋，「當天是例行公事，那時很煩，因為從小到大都這樣，她不知道自己要幹嘛。」他笑稱買枕頭給媽媽，卻被嫌不夠好，自己也爆氣，「我想說妳在裡面枕頭不是更硬嗎？」至於媽媽是否見過林襄，他直言：「不想聊這個。」

(中時 )