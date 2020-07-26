威力彩27日頭獎上看31億元，這讓近期的威力彩買氣大增，不少民眾都期盼自己能成為億萬富翁，有專家指出，如果花800元包牌第二區，中頭獎機率是276萬分之一，但若是多人中獎，那期望值會變低，因此建議可以買31號以後的數字。

臉書專頁《數感實驗室 Numeracy Lab》透露，下一期的投注數會將近1848萬，而開出頭獎的機率高達56.69%，也就是下星期一出現億萬富翁的機率將近6成；目前獎金預估31億元，有一種熱門的包牌法，是將第一區的組合加上第二區的8個號碼，一次買8張，此時鐘獎機率有近276萬分之一，成本只要800元，但若是有其他中獎者共享獎金，又要扣20%的稅金，這樣算下來期望值又更低了。

對此，《數感實驗室 Numeracy Lab》分享一個小訣竅，由於很多人都會用生日來選號，因此可以買31號以後的數字，這樣一來中頭獎後，就會比較少人分獎金。

(中時新聞網)