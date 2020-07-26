台南市勞工局「有情有疼心ㄟ厝」修繕團隊26日到後壁區幫弱勢戶裝修廚房、衛浴，市長夫人劉育菁也（左）前往探視。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局「有情有疼心ㄟ厝」修繕團隊26日來到後壁區新港東兩戶弱勢個案家中，由台南市電氣工會志工安裝電燈、衛浴等電氣設備及廚房廚具，市長夫人劉育菁準備涼水和綠豆湯慰勞志工，感謝修繕志工們不計平日工作的辛勞，假日又出來為公益奉獻，這樣的善行令人感佩也值得社會肯定。

後壁區新港東陳姓和葉姓兩戶獨居身障者，兩個案的居家生活環境類似，陳姓個案的家並無廁所的設計，導致個案至今仍使用古早茅坑；另葉姓個案家中原有浴廁已破舊，坐式馬桶已搖晃危險。

為協助兩個案改善生活環境，提升個人衛生品質，勞工局5月29日起陸續啟動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工家庭房屋修繕，協助兩個案搭建新浴廁、重整家中廚房和缺損部分。

由於當地里長徐育新反映兩戶修繕案都有使用電鍋的需求，勞工局今日也連結台南市實踐夢想者聯盟協會，整合台灣松下電器、森霸電廠、美德向邦、大成長城、奇美食品等企業捐助電子鍋和紅包關懷金。

勞工局局長王鑫基表示，謝謝議員沈家鳳和後壁區區長翁振祥前來關心案家，志工修的房子一磚一瓦都代表著社會各界溫暖的愛心，感謝志工團隊和各界團體的資源相挺，勞工局得以在支持弱勢族群的路上走得更遠。

(中時 )