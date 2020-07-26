「佩佩豬」打網球！原來是前男網好手陳迪，透過戲偶裝讓小選手更加投入網球運動。（陳迪提供）

台灣在新冠肺炎疫情防疫有成，體育賽事得以順利進行，中華民國網球協會主辦的「未來球星防疫盃D12全國青少年網球錦標賽」，今、明兩天於基隆市安樂網球場進行，前職業男網好手陳迪在今天的會外賽穿上卡通人物「佩佩豬」的戲偶裝，和小朋友進行趣味競賽。

未來球星防疫盃D12全國青少年網球錦標賽是陳迪的妹妹陳宜，和基隆市政府一同爭取舉辦，這也成了陳宜擔任基隆市議員的政績之一，畢竟基隆市超過10年沒有舉行全國性網球賽事，陳迪補充，除了開辦網球夏令營，以及常態性培養基層選手課程外，和妹妹一直思考能否爭取更多資源幫助地方網球發展，最後爭取到全國賽重回基隆。

陳迪表示，基隆市府教育處處長林祝里與妹妹陳宜，一同拜會中華民國網球協會理事長廖裕輝，爭取網協主辦的全國賽事在基隆舉行，未來希望包括教練講習與相關活動賽事，也希望能落腳基隆，帶動地方網球的成長，今天他特地扮成「佩佩豬」下場與小選手們同樂，這套服裝他之前幫妹妹輔選時也穿過，「視線不是很好，幾乎看不到球，但是希望讓小朋友打得開心。」

飲料品牌養樂多熱情贊助賽事，提供飲品給全場參賽選手及家長，有近60名小選手報名本次防疫盃青少年賽，現役女網好手詹皓晴也現身球場，幫忙指導朋友的小孩。

(中時 )