富邦悍將主題日「悍將中學返校日」拉開下半季序幕，不只球員扮成各個社團的社長，進場球迷也相當用心裝扮，穿上高中制服還不夠看，有鐵粉球迷扮成「進京趕考的書生」，被攝影機捕捉到成為焦點，而這位球迷之所以會用心裝扮，還是源自主播錢定遠在轉播時的一番話。

許先生是悍將季票會員，從興農牛時就一直支持直到現在，只要有悍將的比賽幾乎都會到場，他透露自己喜歡帶歡樂給大家，上半季「夏日時光」就穿著夏威夷舞裙、胸前戴椰子、掛花圈，當時裝扮受到錢定遠注意，「上周聽到錢公主播點名我，想看我主題日會穿什麼，所以有費一點心思。」

許先生(中)綽號「Hao87」，主題日裝扮成書生，與其他穿著制服的球迷合照。（鄧心瑜攝）

許先生透露想過很多種可能，「想說要穿哈利波特的學士風，但不想跟畢業季的學士袍太類似，也有想過蠟筆小新幼稚園裝扮，或是名偵探柯南之類的，但又覺得太普通，要跳脫出框框，想到古代學生也可以返校。」

這身「進京趕考的書生」是許先生特地租的服裝，雖然長袖相當悶熱，不過他認為帶給球迷歡樂更重要。

許先生在上半季主題日也曾裝扮成夏威夷風。（許先生提供）

(中時 )