國民黨高雄市長參選人李眉蓁的碩士論文被爆出爭議，名嘴苦苓嗆說，「講難聽一點，在職專班碩士就是學校在賣學位的」！苦苓也說，李眉蓁指導老師為何能指導這麼多人？就像名醫一樣，找名醫開刀，一個月開100個仁，有開嗎？名醫劃一下就換助理去做了。

苦苓在三立電視台的《新台灣加油》政論節目中指出，政治人物買學歷，又不是第一天了，當年在立法院裡面有多少是美國某大學公共行政碩士？全部都買來的！如果錢夠多，不但不用去上學，副校長親自從美國飛來頒學位。

苦苓砲轟，尤其是這種「在職專班碩士」，講難聽一點，「在職專班碩士就是學校在賣學位的」！

不過主持人廖筱君馬上說，也不能一概而論，她認識很多在職專班，讀得很辛苦才拿到學位，不能一粒屎壞了一鍋粥，不太公平。

苦苓繼續指出，是不公平，他是「壞人交壞朋友」，但他所碰到所有讀在職專班，真的就是在鬼混，不是請老師吃飯，就是說這個老師也看不懂。他曾問朋友「你為何讀在職專班？你已經在唱片公司做得很大」，朋友說「可以買學生票」，然後論文拿來看，說這樣不對，「春吶跟春浪是不一樣的」！朋友說老師又不知道！然後讀觀光系的說，那個老師根本團都沒帶過，他到在講甚麼？

苦苓表示，他這樣講當然可能對有些人不公平，可是非要那個碩士幹甚麼？也不能教書，只能登在選舉公報而已。所以其實是有人專們在辦這個事情，包括幫寫論文，而且民意代表多的是。政學關係就是這樣，學校立場就是我收你學費，你拿我學位；你當我門神，我請你教書。

廖筱君又指正，可是這樣太不公平 ！該站出來、該負責任的，應該勇於面對。

(中時新聞網)