26日下午14個公民團體及民眾頂著大雷雨參與「反造假大遊行」，近萬人次齊聚凱道力挺太極門!

7月26日下午18個公民團體及民眾頂著大雷雨參與「反造假大遊行」，近萬人次齊聚凱道力挺太極門，各界學者專家輪番上台，揭露14大惡官搶績效、貪獎金、枉法裁判等惡行惡狀，籲請蔡總統主持正義。活動現場更有來自美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、英國、馬來西亞、韓國、越南、日本、法國、巴拿馬、南非、賴索托等國太極門海外弟子及聲援人士親自參與及連線觀看直播關注，將延宕24年的太極門遭政治整肅迫害假案真相，公諸於國際社會。

台灣稅災氾濫，太極門假案經監察院調查列為重大人權指標案例，主辦單位呼籲藉由平反太極門假案、終止政治整肅迫害，全民拒絕假案整肅、拒絕假證據、假起訴、假稅單。專家學者紛紛到場聲援：立法委員萬美玲、桃園市議員林政則、前立委黃文玲律師、前立委羅淑蕾會計師、法律教授曾建元、台灣陪審團協會副理事長張靜律師、德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆、知名政論家胡忠信、新北市新世代扶輪社社長蔡維杰、台灣北社理事陳逸南等，現場也播出各界聲援影片。

來自全台各地的遊行民眾發揮創意，以各種KUSO方式揭發惡官罪行。

台灣稅災氾濫，太極門假案被監察院列為重大人權指標案例，主辦單位呼籲藉由平反太極門假案、終止政治整肅迫害。

無法來到現場的陳祖祥律師也表示非常感謝太極門「為法稅人權犧牲自己的時間，為台灣人民站出來」；前基隆地院陳志祥法官期許「太極門所有案件終有平反日」。13年前就已經三審判決無罪無稅確定，如今卻面臨即將被違法強行拍賣，中正大學財經法律系特聘教授黃俊杰也再次呼籲「國稅局應主動撤回執行」；高雄大學張永明教授表示「爭議案件勉強執行有欠允當,納稅人依法提醒,有關機關應重新審視,才符合納稅人權利保護潮流,而納稅人和平理性爭取權利,亦樹立人民悍衞合法權益之典範!」東吳大學法律系胡博硯教授為大家加油！

來自全台各地的遊行民眾發揮創意，以各種KUSO方式揭發惡官罪行，還有台灣史上最長300公尺布條現身鬧區，引發民眾關注。司改、稅改是小英總統執政的承諾，也是人民迫切需求。太極門弟子表示，太極門氣功養生學會成立54年來從來沒有課稅問題，卻因為檢察官侯寬仁製造假案，進行整肅，國稅局只憑不實起訴書，以補習班名義對太極門發出6個年度(80-85年度)的假稅單。民國96年刑事法院三審判決確定太極門無罪、無稅，並認定敬師禮為贈與，屬免稅所得；國稅局已將80、82到85年度與敬師禮相關的課稅處分全部更正為零，卻獨留81年度假稅單！107年最高行政法院判決認定太極門是氣功武術修行門派，國稅局也已承認太極門不是補習班，證實81年度為枉法裁判。執行署卻拿81年度假稅單在七月底要強行拍賣民產，假案亂辦，令全民忍無可忍。

主持人更當場公布14大惡人—檢察官侯寬仁、前財政部長張盛和、現任財部長蘇建榮；稅官李慶華、宋秀玲、陳合發、蕭樹村、吳蓮英；行政法院法官許武峰、黃淑玲；行政執行署正副署長林慶宗、陳盈錦、行政執行署新竹分署長李蕙如、行政執行署前新竹執行處處長張銘珠。現場並宣告三大訴求：一、立即撤回違法拍賣，否則全面提告到底。二、 立即撤銷違法稅單，否則全面抗爭到底。三、請小英總統主持正義，回應人民訴求，嚴懲違法官員，否則將全面揭發官員貪瀆真相，並將有更激烈的行動。

活動現場更有來自美、加、英、馬來西亞、韓、日等各國太極門海外弟子及聲援人士親自參與。

台灣稅災氾濫，太極門假案經監察院調查列為重大人權指標案例，主辦單位呼籲藉由平反太極門假案、終止政治整肅迫害，全民拒絕假案整肅、拒絕假證據、假起訴、假稅單。

(中時新聞網)