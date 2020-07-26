國人想體驗「偽出國」感受，跳島旅遊為心中首選。全球首間復航的雲頂郵輪集團旗下「星夢郵輪」的「探索夢號」以基隆為母港，首創台灣郵輪跳島行程於今（26）日展開首航；其中雄獅旅遊首泊獨包的4天3夜的澎湖、馬祖的跳島行程開賣即秒殺，其他航點還包括暢遊澎湖、金門、馬祖、花蓮等多種組合。

為確保旅客的健康安全，｢探索夢號｣抵達基隆港後亦進行符合歐盟標準的清潔及消毒，開航前，船員住進防疫旅館居家檢疫14天後進行新冠肺炎PCR核酸檢驗、回船後再進行7日自主健康管理，其主管機關與公衛專家、學者登船檢核。另管控旅客總量，以可載客量的一半為上限，最多1800人，所有艙房及船內空間均有100％新鮮室外空氣循環系統，船內空氣不回流，加強每日消毒等級及頻率。

面對後疫情的考驗，「郵輪旅遊」以餐飲衛生安全為前提，旅客上下船以紅外線量測體溫，推出「自郵式」餐飲概念，可隨個人喜好使用消費券在任何餐廳享用，暫停自助取餐改採「分時分區用餐」，由工作人員安排座位，維持安全社交距離。

郵輪內亦匯集多家知名美食，包括歇腳亭、臺虎精釀、鬍鬚張、微熱山丘以及五星級台北萬豪酒店的Mark's Teppanyaki鐵板燒等，打造台灣味的餐飲體驗；並攜手農委會舉辦台灣各款嚴選農產品，開放產地宅配預訂。

雄獅旅遊推出的探索夢號台灣跳島行程規劃3天、4天、5天等玩法，旅客皆由基隆登船，感受澎湖花火節、金門戰地風光、馬祖藍眼淚的景致。3天2夜的行程規畫只玩1個離島，可選擇「金門」、「馬祖」或「澎湖」，行程售價3800元起；另4天3夜行程則玩3個景點，從基隆為母港到「澎湖與金門」、或是「澎湖與馬祖」遊覽，行程售價7300元起；最貴行程則規畫5天4夜，由基隆出發到「澎湖、金門、馬祖」共4處觀光勝地，售價1萬零240元起。

(中時 )