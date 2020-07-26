暑假以來屢破高溫真是讓人身心疲憊，選擇登高踏青的遊客，午後享受寧靜悠閒的用餐環境，位在台北近郊的北投麗禧溫泉酒店，頗受大台北都會區民眾喜愛，業者表示，7月以來住房率提升，主要客群約7成是來自北部的民眾，再來是台中、高雄的旅客，為使館內餐廳「雍翠庭」菜式更精緻化，升級食材品質，融合歐式料理及台菜的作法，調整價格，新增多款新的菜單。

國旅爆發，大台北部區的飯店業者頻出新招，具主題性、精緻服務的休閒旅宿環境更能吸引消費者眼球。北投麗禧溫泉酒店表示，夏季主打的「出走辦公室！資訊科技金融菁英獨享一泊二食專案」，推出後頗受大台北區的金融業、電商、科技業等上班族歡迎。業者透露，因獨特的山林景觀搭配舒適的溫泉，加上以270度環山景致聞名的「雍翠庭」餐廳，夏日推出2580元起的全新私房菜色「典藏海陸套餐」，五星主廚典藏私房菜上桌，帶給饕客們海陸雙重饗宴。

「典藏海陸套餐」共9道菜式，經典雙主菜以「樹子波龍佐水粄」與「星蔥牛肋排」為組合，再搭配清雅細膩的養身湯品「湯泡鮮魚生」及，是套讓人回味無窮的夏日饗宴。

「樹子波龍佐水粄」嚴選近500g的波士頓龍蝦，清蒸後淋上台式傳統樹子醬提味，使彈牙鮮嫩的龍蝦肉質更添鮮味，再搭配Ｑ彈的水粄；「星蔥牛肋排」則採用美國牛前胸肋骨，以數種中藥材、蠔油與主廚秘製醬汁滷製入味，佐以宜蘭三星蔥製成的青蔥醬，結合鹹香醬料與軟嫩牛肉，擁有鮮美不膩的口感。

「湯泡鮮魚生」將石鍋烤至完美溫度後，輕輕放上鮮美海鱸魚片，再由服務人員倒入熱騰騰的魚骨高湯，冉冉升起的蒸氣就像是煙霧繚繞的地熱谷般，鮮甜魚湯與軟嫩肉質，搭配Q彈的黃皮片別有滋味。

(中時 )