俄羅斯總統普丁26日前往位在抵達芬蘭灣的俄羅斯港口喀琅施塔得，參加在那裡舉行的俄海軍日慶祝活動，並檢閱15艘軍艦和潛艦。

據中通社報導，普丁向海軍官兵祝賀海軍日，並乘小艇在芬蘭灣上從將要參加海上閱兵的艦艇旁邊駛過，隨後在主觀禮台檢閱受閱部隊。普丁表示，俄海軍艦隊列裝了最新式的艦艇和特殊裝備，裝備水準不斷提高，今年將列裝40艘各級艦艇。

普丁說：「俄羅斯海軍艦隊擁有配備高精武器的軍艦、戰略潛水巡洋艦和多用途潛艇、最新式飛機等飛行器、獨特的武器和特殊裝備。」普丁還表示，俄海軍艦隊的獨特優勢和作戰能力的提高將靠數字化技術的普及和有效的防禦手段來取得。

俄羅斯海軍日的主要閱兵活動在聖彼得堡和喀琅施塔得兩地舉行，共有46艘各式艦隻和41架各式飛機、直升機參加，其中最引人矚目的是經過複製的18世紀初俄羅斯首艘戰艦「波爾塔瓦號」。

(中時 )