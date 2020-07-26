美式賣場好市多（Costco）東西實惠，吸引許多人上門光顧，不僅商品種類眾多，熟食區也常常大排長龍，其中自助吧台配料無限量供應更成為特色，也因此造就許多貪小便宜的人上門，將配料「裝好裝滿」。近日有網友爆料，同樣事情又在賣場發生。

一名網友在臉書《爆怨公社》上說「抱怨排隊的人都太好心了吧」，PO出一張圖表示好市多熟食區自助吧台區出現大排長龍的景象，只因所有人都在等一位沒買熱狗的厚臉皮嬤拿光洋蔥。原PO更指出， 「後面有阿姨提醒她，那個嬤還說就快拿完了...結果還真的拿到洋蔥鐵盒都空了。」

好市多自助吧台配料無限量供應為其特色，也因此造就許多貪小便宜的人上門，將配料「裝好裝滿」。(摘自爆怨公社)

貼文一出，網友紛紛表示「人不要臉，天下無敵」、「誰家出產的，麻煩家人出來認領好嗎？」、「台灣最美的是人。最糟的也是人」、「 臉皮比鋼板還硬呢」有人指出，「洋蔥一顆頂多也才20塊…有需要那麼丟臉嗎？」其他網友則調侃道「到底是懶得切洋蔥，還是真的好市多的洋蔥比較好吃？」、「突然想炒洋蔥蛋，家裡剛好沒洋蔥」、「大媽是想靠拿免費洋蔥省錢省出一棟樓嗎」。

在好市多貪小便宜的舉動其實早已屢見不鮮，網直言好市多制度也間皆把客人寵壞了。網友表示「每間好市多都有專門培養台灣奧客」、「最大的悲劇不是壞人的囂張跋扈，而是好人的過度沉默！」、「不用錢的最好，我看過大媽在捷運洗手間狂拿衛生紙，扯了好大一把塞在包包裡面帶走」。

但也有人提醒，所見的並不一定就是事情全貌，單憑照片並不能確定大媽是否有購買熱狗，「說不定熱狗在推車裡啊⋯」、「說不定是家人在買熱狗 她裝醬料、洋蔥」。

(中時新聞網)