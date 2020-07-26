全台有感！20：52東部海域規模6.1地震 最大震度花蓮4級 20:552020/07/26 中時新聞網 杜欣穎 、 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 晚間20:52發生規模6.1地震。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局對宜蘭縣、臺北市發布地震速報，20:52左右東北地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃。(圖/讀者提供) 今日晚間20:52東部海域發生中型有感地震，國家級警報大響。 中央氣象局對宜蘭縣、臺北市發布地震速報，20:52左右東北地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃。 氣象局指出，震央在臺灣東部海域發生規模6.1地震，即在宜蘭縣政府東南方86.5 公里，地震深度53km，最大震度花蓮4級，宜蘭、台東、南投、雲林3級。 另外，因為東部海域發生規模6.1地震，台鐵表示，壽豐=瑞穗間依照3級規定辦理，列車降速。 (中時新聞網) #地震 #20 #52 #東部海域 #發生 #有感地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸推新20條 遠醫等新產業利多 04:102020/07/23 產業財經 亮點3 TOP 20企業 1995年VS.2019年 04:102020/07/23 財經要聞 聞趙擎女友20多歲江祖平驚呆 04:102020/07/23 娛樂新聞 西藏西部發生地震 規模6.2 05:482020/07/23 兩岸 韓國上季經濟萎縮3.3％ 創20多年來最慘 09:092020/07/23 財經 陶晶瑩分享世界上最健康的減肥法 實測狂降20公斤 11:132020/07/23 美妝 台中捷運公告綠線票價 5公里以內訂價20元 13:522020/07/24 生活 52歲羅時豐自招靠唱歌凍齡 04:102020/07/25 娛樂新聞 袁詠琳晉級《姐姐》20場商演招手 04:102020/07/26 娛樂新聞 60歲公公傳訊：「妳那流出來好臭，但我好喜歡」媳婦爽完告他性侵 18:592020/07/26 社會 生活熱門新聞 威力彩31億會歷史重演？「4次20億頭獎」特別號都開出這2個 - 生活 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 全台有感！20：52東部海域規模6.1地震 最大震度花蓮4級 - 生活 男子兌獎超興奮「我中二獎了」秀彩券 網一看照片驚呆：先生你... - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？ 台彩公布數據了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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