中央氣象局對宜蘭縣、臺北市發布地震速報，20:52左右東北地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃。(圖/讀者提供)

今日晚間20:52東部海域發生中型有感地震，國家級警報大響。

中央氣象局對宜蘭縣、臺北市發布地震速報，20:52左右東北地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃。

氣象局指出，震央在臺灣東部海域發生規模6.1地震，即在宜蘭縣政府東南方86.5 公里，地震深度53km，最大震度花蓮4級，宜蘭、台東、南投、雲林3級。

另外，因為東部海域發生規模6.1地震，台鐵表示，壽豐=瑞穗間依照3級規定辦理，列車降速。

(中時新聞網)