1名男子見到人妻身材姣好，進而藉著自己也剛好從酒吧回來，趁著人妻意識不清楚時尾隨她進家門，將自己身上衣物脫光壓到她身上性侵得逞。一早起來人妻老公驚覺，怎麼會有裸男趴在老婆身上，老公氣急敗壞下將男子趕了出去，並向他提出告訴。

此名男子撿屍鄰居人妻案，據了解當時男子也是從酒吧盡興回家，卻巧遇1名鄰居人妻醉茫茫的走向自己家門，男子趁機尾隨人妻入家門，趁她酒醉意識不清時，將自己衣物脫光，直接趴上人妻的身上，對她得以性侵。一早起來，人妻老公驚覺怎麼有1名裸男在床上，而且還與老婆相疊，將裸男推開竟有液體從老婆的私處流出，老公氣炸了立即將這名裸男叫醒轟出家門，隨後向他提出告訴。

法院傳喚到場時，男子聲稱當天自己也喝醉斷片，只因發現在公寓門口的人妻因喝多，走路搖擺不定，進而主動上前纏扶她，不料人妻酒後亂性蹲下為自己脫褲子，男子還表示自己有極力反抗拒絕，待自己醒來時，卻發現自己全身赤裸在人妻家中，並且還壓在她身上，男子表示自己完全不知覺。

法官根據監視器畫面指出，當天分明2人是在大門口相遇，也有其他鄰居在場，幫忙協助讓酒醉人妻開門，在凌晨時還能從畫中看到男子與人聊天，也可以開啟自家鐵門，怎麼會突然隔沒幾小時，男子就酒醉不醒人事？人妻老公也表示，老婆起床時還跟自己問起：「怎麼濕濕痛痛的，你昨天有對我做嗎？」。因此判定男子是趁著人妻酒醉意識不清時，對她進行非自願性的性關係，而且還犯下侵入民宅罪名，將男子進行起訴並且移送法辦。

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(中時新聞網)