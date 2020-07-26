2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天展開第二循環第5輪賽事，台中太原足球場地主璉紅臺體出戰台灣鋼鐵，台灣鋼鐵開賽不到兩分鐘便先馳得點，終場以4比1拿下3連勝。

這場比賽正式開踢兩分鐘內，台灣鋼鐵土克凱可群島籍好手馬可（Marc Fenelus）突破防守球員後，單刀抽射破門取得進球；第56分鐘，球來到台灣鋼鐵前場黃俊聞腳下，他衝入禁區後造成對方清球失誤而踢進烏龍球。

比賽第65分鐘，璉紅臺體陳泓維在邊線搶下球後傳給在旁接應的隊友陳柏諭，接著楊振鑫在接獲傳球後立刻回敲，陳柏諭再傳給弟弟陳彥愷並順利將球踢進，透過「兄弟連線」幫璉紅臺體追回一球；第82分鐘台灣鋼鐵吳俊青在前場抓住對方防守球員的失誤，在禁區外圍起腳射向球門右上方死角，將比數擴大到3比1，並在傷停補時第2分鐘，再度利用對方的背後空間，讓陳威仁單獨挑戰門將成功進球。

高雄國家體育場，則是暫居聯賽第一的高市台電，面對聯賽第二台中FUTURO，兩強對抗不到最後一刻難分勝負，高市台電在第13分鐘一次進攻中，賴志瑄禁區內把握對手清球距離不夠，直接起腳射門取得領先，但台中FUTURO並非省油的燈，第30分鐘，山內惠太與朱益成的「日韓連線」，由朱益成幫助台中FUTURO扳平戰局。

下半場開始第53分鐘，台中FUTURO 朱益成前場接獲隊友漂亮直塞球，單刀面對守門員不搵不火起腳射門，取得2比1領先；第65分鐘台中FUTURO的許恆賓，因為一次與高市台電守門員邱育宏劇烈碰撞，遭紅牌罰下場，導致球隊陷入少打一人局面，但高市台電在第77分鐘也遭遇到黃瀚陞因兩張黃牌而被罰下場的局面，兩隊形成10打10畫面。

比賽第87分鐘，高市台電嚴和生傳球，隊友柯昱廷轉身起腳將球漂亮轟向球門死角，2比2追平比數，傷停補時最後一分鐘，台中FUTURO在李政運一次前場長傳中精準判斷守門員位置，直接頭槌吊門成功絕殺高市台電，以3比2帶走勝利。

在輔仁大學足球場場上，航源FC主場迎戰北市大同，第76分靠著一次防守反擊，周宇杰前場右路直接起腳將球送入大同球門，就以1比0取勝北市大同。銘傳大學在主場與紅獅FC在90分鐘的激戰下互有攻防，但誰也無法攻下致勝的一球，最終1比1握手言和。

(中時 )