國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲風波，越演越烈，前促轉會副研究員吳佩蓉站出來承認，是她搞的，曾質疑是國民黨內部爆料的資深媒體人趙少康直球回應說，既然吳佩蓉已經站出來承認，那就是她搞的。一說完讓全場笑翻。

趙少康在政論節目《TVBS戰情室》中澄清表示，吳佩蓉已經自己出來表態，你們這些名嘴猜來猜去，通通沒有猜對，就是「老娘我自己搞出來」。趙少康認為，既然吳佩蓉已經站出來說，是她搞的，那我就承認是她搞的。他覺得這很重要，因為聽說國民黨裡面有些壓力，就是「你們為什麼自己搞自己」。

趙少康指出，因為一開始我們分析，當然是各種人馬都有可能，民進黨有可能、國民黨也有可能、其他人也可能。但是吳佩蓉自己站出來說是她搞的，那既然這樣，就是她搞的。

趙少康也指出，在職專班是一個問題，可能是議員、部長等等之類，在社會上已經有自己的地位，那就夠了。若要這個學位，就好好來唸，念又念不成、也沒時間念，就混到一個學位，「我不服」。我們寫個論文多辛苦，每天晚上又做那個實驗，到清晨2、3點。眼睛都是血絲，第二天還要上課，給教授打工，那樣子才寫出一個論文。然後你們隨便混混，也是碩士，人家當然不服。

(中時新聞網)