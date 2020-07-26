美國陸軍研發部門，正在開發新一代的組合式槍口抑制器，名為「口罩」(Smuzzle)，既能降低槍聲噪音，也能使將機槍與自動步槍在連續射擊時，槍口不至於因為上揚而失去準度，僅量保持在同一目標位置。

美國陸軍時報(Army Times)報導，美國陸軍研究實驗室的小型武器研發部門工程師葛雷哥里·奧伯林(Gregory Oberlin )說，「幾年前，我們被問到下一代步兵武器，應該配備槍口制動器(muzzle brake )還是抑制器(suppressor)時，我們問自己為什麼不兩者都做？」

槍口抑制器的專利圖。(圖/task and purpose)

此處要說明的是，槍口制動器俗稱「防火帽」，是用來對降低後座力；而槍口抑制器俗稱「消音器」，可減少噪聲並遮掩槍口火焰。

Smuzzle goes beast mode in full auto endurance test

槍口抑制器的研發計畫，可以追溯到「大砲抑制器」，原本是為155公釐榴彈砲設計砲口抑制器，也就是俗稱的「防火帽」，有消焰與降低後座力的效果。

美國陸軍裝備中心工程師丹尼爾·克萊爾（Daniel Cler）說：「大口徑火砲與小口徑步槍，其原理是相同的，所以槍(砲)口抑制器的原理也幾乎相同。」

任務與目的(Task and Purpose)報導，他們的研究最終取得了數十個原型和專利，在2020年3月，得到的「受抑制的槍口制動器」 專利。

像大多數小口徑槍口制動器一樣，槍口排出每次射擊的加壓氣體，以抵消步槍的後座力。據稱，通過使氣體通過一系列小孔排出，後座力少了50％，槍口火焰減少了25％。

在十幾年的開發和專利工作中，3位工程師對抑制器的各個方面進行了修補與完善，雖然在早先，他們研發的抑制器口徑還沒有被選中，但是當美國陸軍決定，下一代小隊武器(NGSW)的口徑定為6.8公釐時，他們的研發剛好可以與之配合。

奧伯林說，新一代槍口抑制器剛好對NGSW很合用，總長度僅增加了3英寸(7.62公分)，重量略增半磅(226公克)，但是消焰、降噪與減低後座力效果好，並且承受能力不錯，可以承受每分鐘600發的連續發射，甚至一些設計已經發射了10,000多發子彈，繼續保持聲音降低，後座力減少，和持續準確度的優點。

(中時新聞網)