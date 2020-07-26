大陸水利部長江水利委員會水文局26日（周日）發布消息指出，長江今年第3號洪水在長江上游形成，預計27日（周一）晚間三峽水庫最大入庫流量在每秒6萬立方米左右，須警惕防範。

受暴雨影響，長江上游岷江、嘉陵江及向家壩至寸灘區間、三峽區間來水量明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，26日下午2時達到每秒5萬立方米，根據大陸主要江河洪水編號規定，此次來水達到洪水編號標準。

據早前報道，水利部長江水利委員會水文局26日上午10時發布長江上游寸灘江段、三峽入庫洪水黃色預警，繼續發布長江中下游幹流城陵磯以下江段、洞庭湖區、鄱陽湖區、水陽江洪水橙色預警，金沙江石鼓江段、滁河洪水黃色預警，荊江河段洪水藍色預警。

另外，長江中游荊江河段水位轉退，城陵磯江段、洞庭湖區水位高位波動，漢口以下江段、鄱陽湖區水位波動消退，預計上述地區較長時間維持在警戒水位以上。

此外，重慶武隆區早前發生山泥傾瀉並形成堰塞湖，當地上周六再出現強降雨，完全阻斷沿滄河，形成壩前水位13米、庫容水量約42萬立方米的堰塞湖，附近500多名居民須緊急轉移。

(中時 )