芮氏規模6.1地震 中央災害應變中心查無災情 21:482020/07/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚宜蘭縣政府東南方86.5公里發生芮氏規模6.1地震。（消防署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（26日）晚8時52分，宜蘭縣政府東南方86.5公里發生芮氏規模6.1地震，地震深度53.2公里，最大震度花蓮縣4級，台東、南投、雲林3級，中央災害應變中心電話查詢以上縣市政府消防局，並未傳出災情。 (中時 ) #地震 #災害應變 #災害 #應變中心 #公里 也許您會感興趣 生活熱門新聞 威力彩31億會歷史重演？「4次20億頭獎」特別號都開出這2個 - 生活 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 男子兌獎超興奮「我中二獎了」秀彩券 網一看照片驚呆：先生你... - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？ 台彩公布數據了 - 生活 威力彩31億在等你！這個星座財運最旺一定要買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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