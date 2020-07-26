今（26日）晚8時52分，宜蘭縣政府東南方86.5公里發生芮氏規模6.1地震，地震深度53.2公里，最大震度花蓮縣4級，台東、南投、雲林3級，中央災害應變中心電話查詢以上縣市政府消防局，並未傳出災情。

(中時 )

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