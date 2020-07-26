女星徐若瑄和新加坡富商李雲峰結婚後，常常台灣、新加坡兩地飛，今年2月她為了工作返台，沒想到遇到新冠肺炎疫情爆發，無法自由出入，使得夫妻倆已經許久沒見，今（26日）她終於受不了了，決定帶著兒子飛回新加坡。

徐若瑄26日凌晨在臉書感慨寫下：「距離上次和老公見面到今天是五個月整…會有人懂我的心情嗎？」思念之情流露無遺，而稍早她就PO出和兒子Dalton「全副武裝」的照片，母子倆穿戴口罩、帽子、護目鏡、雨衣，裝備齊全，宣布要前往新加坡，隔離14天！最後不忘喊話：「我們會把自己照顧好，不讓人擔心，祝我們自己、大家都平平安安。」

徐若瑄和兒子全副武裝，要搭機回新加坡和家人團圓。（圖／翻攝自臉書）

事實上，這是徐若瑄婚後第一次和先生分開這麼久，今年母親節也因此無法一起過，倆人便互寄日常用品送給彼此當禮物，尤其徐若瑄還要求李雲峰寄來2件他常穿的T恤，好讓她可以感覺丈夫彷彿就在身邊，感情相當甜蜜，雖然這次回家還要先隔離14天，但總算可以好好和家人團圓。

(中時新聞網)