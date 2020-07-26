暑假國旅大爆發，花東、宜蘭、離島人潮湧現，喜歡一站式旅遊玩法的遊客，搭捷運住星級飯店感受都會輕旅行的舒適。台北新板希爾頓酒店推出振興住房專案，不分平假日，雙人成行每人1688元起，除了2客早餐每房再加贈688元餐飲抵用券。

此外，業者表示新推的「希式FUN瘋～涼夏野餐趣」，頗受親子旅客的歡迎，決定加碼2大1小專案價，每房原價9888元起，入住期間出示「拍照打卡」，每房再折抵2000元；除適用振興三倍券與安心旅遊補助，為增加野餐露營的樂趣，台北新板希爾頓酒店攜手日本露營品牌OGAWA，結合「Family camp」與「帳篷連結天幕」的形式，將酒店內的大型會議廳打造為野營風，體驗手作沐浴球的樂趣，還能進行玩水活動、觀賞星空電影院，免除遊客在戶外玩樂時受到高溫日曬與小黑蚊襲擊，享受「偽出國」的渡假感受。

酒店內的「青雅」中餐廳推出新優惠，持紙本振興券1000元消費，可享2人同行1人免費港式點心吃到飽（適用周一至周四午餐，服務費另計）；首次推出「四人燒鵝合菜」，持紙本振興券消費，享優惠價3800，再加贈一壺香片（適用周一至周四晚餐，需3天前預訂）。

而「Market Flavor 悅∙市集」自助餐廳，持紙本振興券1000元，即享2人同行1人免費吃到飽（適用周一至周四午餐或晚餐，服務費另計），位於1樓的「SociAbility逸廊」持紙本振興券1000元消費，可享雙人份英式下午茶。

(中時 )