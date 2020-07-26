「話我家鄉故事繪本」迄已出版45本故事繪本，吸引小朋友當場翻閱。(曹婷婷攝)

活動移師南紡購物中心舉行，現場也展示繪本插畫作品。(曹婷婷攝)

自己的故鄉自己書寫！台南市「話我家鄉故事繪本」計畫邁入第5年，迄已出版45本故事繪本，今天集結14所去年參與計畫的學校在南紡購物中心舉行發表會，各校接力演出家鄉獨特人物、文化、民俗，藉由孩子們觀察視角，傳達對家鄉文化的關懷與情感。

「話我家鄉故事繪本」經費由台南市教育局及企業捐款，良機文化基金會與兒童文化藝術基金會協助出版，每本繪本均為參與學校的師生透過踏查、親訪社區耆老而完成。

教育局指出，迄已出版45本故事繪本，參與今年度計畫14校7月中旬在文化中心原生劇場演出獲佳評如潮，遂邀集各校這次移師南紡購物中心，現場也陳列繪本與插畫，吸引不少民眾駐足欣賞。

港東國小《港東起鼓》介紹有230年歷史的「台灣第一香-西港刈香」西港慶安宮香科活動，透過閱讀遶境，平安祈福；麻豆國小《保庇保庇》介紹麻豆當地富有盛名、饒具趣味，保護婦幼的「護兒神-十二婆姐」藝陣故事；竹橋國小《阿牛弄牛犁》則透過「牛犁歌陣」描述農村勤奮歡樂的景象。

日新國小《紅祖公的滷麵》以府城舊聚落鹽埕當地重要信仰「紅祖公」出發，以瞭解先人在地奮鬥歷程；仙草國小《猶蓮此生》介紹當地陶藝創作家林文嶽先生與蓮花的詩意激盪；將軍國小《根》透過帶領學生到學區「玉山蘭園」踏查，習得蘭花產業相關知識及技術；東原國小《尋蜜》透過傑出校友沈振來董事長童年回憶認識龍眼蜜產業知識；永安國小《烏矸仔貯豆油》利用人物對話及時空交錯，介紹後壁區擁有百年歷史的「永興醬油」故事。

北勢國小《尋循善柚》以柚子為題材，透過故事主角李阿嬤克服逆境堅持初衷，熱心公益回饋社會的勵志故事；長平國小《幸福好鯔味》介紹當地重要特產「烏魚子」產業製作過程；光復實小《鮡．跳．眺》透過故事主角彈塗魚冒險之旅關注海洋生態；億載國小《一直一直在這裡》描繪安平新舊建築穿越400多年，見證在地文化；永福國小《足跡》探訪府城建築故事與美食風貌；林鳳國小《躍動的精鈴》故事主角刻劃扯鈴傳承技藝的勵志故事；安業國小《茂盛》介紹傑出校友李茂盛董事長故事。

(中時 )