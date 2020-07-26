士林夜市多年前有2幫黑道勢力角逐此處地盤，某日1名林男持雙刀砍殺宋男，導致宋男當場身中數十刀，所幸經緊急送醫搶救後已無大礙。經士林地院審理後，雖當時在場小隊長馬上停下自己休假上前阻止，林男仍是將宋男砍致重傷，全案以殺人未遂罪，對林男與宋男2人判處7年6個月的有期徒刑。

據了解，林男獨自一人來到宋男家中理論地盤糾紛，因雙方談不攏，林男隨後拿出雙刀砍向宋男，導致宋男身上多處刀傷血流不止，所幸緊急送醫搶救後已無大礙。然而，互砍的2人事後竟然還怪罪刑警在一旁看戲不搭救，甚至扯出此名刑警因深怕長官責備，謊稱1人持雙刀追砍另1人。

法院審理指出，此名刑警當天其實是休假的，而且身上並無任何防彈背心與配槍，但這名刑警卻馬上取消自己的假，立即通報警察與消防立即前來制止，另外當時林宋2男只不過空拳互毆而已，林男表示自己的妻子遭到宋男襲擊，也未提出任何相關驗傷證明，因此並不採信。

另外，當時互毆完的2人越打越激烈，林男才拿出刀來砍向宋男，此名刑警立即冒著生命危險上前制止，所幸事後沒有發生出人命，然而這名盡責的刑警卻遭到波及，導致自己反而被砍傷，全案依林宋2男犯下殺人未遂罪，判處7年6個月的有期徒刑。

(中時新聞網)