政府打算修正供電備轉容量率機制，改為備轉容量，每日只留2大1中總共280萬瓩機組當備胎，相當於備轉率從目前的10%減為7%。對此，國民黨台北市議員羅智強砲轟，「天下無難事，一騙就了事」。

羅智強在臉書舉例，一個村落，為防乾旱儲水，村子規定要多備個100噸的水，以防萬一。結果乾旱快來的時候，村民對村長說，村長村長，缺水怎麼辦，儲的水不夠啊！村長，卻說道，那有缺水啊，只要修改規定，把儲100噸的水，改成儲70噸，不就解決缺水問題了嗎？

羅智強稱，綠營的執政套路，大家看出來了嗎？空污嚴重，綠營的應對方式是放寬空污的標準

現在電力不夠，綠營又想到要「調降備轉容量」！

羅智強揭穿，所謂「非核不缺電」，事實的真相卻是，因為缺電，中火必須火力全開，台中人用肺發電，空污吸好吸滿。但最新的數字笑話，是乾脆把法定的備轉容量調降。

也就是修正供電備轉容量率機制，改為備轉容量，每日只留2大1中總共280萬瓩機組當備胎，相當於備轉率從目前的10%減為7%。原來這就是「不缺電」的方法。

羅智強舉工商界已發出反對之聲，直指「千萬不可」，供電風險增高，一旦停電或限電，科技業與製造業就玩完了！

他還砲轟，「天下無難事，一騙就了事」！

(中時新聞網)