針對各政黨表現的一份最新民調出爐了！針對國會問政監督的表現，發現民眾黨的支持者，以前第一選擇是民眾黨、第二是時代力量，如今卻逆轉，第二改為支持國民黨。

時代力量針對各政黨的國會監督表現作調查，民進黨以25.9%居第一，國民黨為22.6%第二，其他依序為時代力量22.4%、民眾黨16.1%、台灣基進7.3%。

時代力量智庫執行長李兆立表示，從該民調交叉分析後發現，在問政監督的部分，發現民眾黨的支持者，以前第一選擇是民眾黨、第二是時代力量；這次卻出現逆轉，改為第二支持國民黨，這個民意的變化，值得去觀察。

另受訪者被問到哪個政黨最能更堅持公平正義、清查弊案、杜絕酬庸？調查後排序和之前一樣，依序為民進黨、時代力量、國民黨、民眾黨、台灣基進黨，這個排序和過去幾個月並沒有改變。

該民調是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，在7月18、20、21日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1095份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

(中時新聞網)