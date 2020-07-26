屏東縣迄今有4件申請核准的危老重建案，其中2件已開工，有住戶還掛布條感謝屏東縣政府協助。（潘建志攝）

《都市危險及老舊建築物加速重建條例》自2017年施行以來，近期因政府推動鼓勵、房地價上漲誘因，加上危老重建不如都市更新花費心力並曠日費時，愈來愈多屋主加入，像屏東縣迄今申請並核准通過4件，都是在5到7月申請。

截至6月30日止，全國危老重建計畫受理核定數為793件，大多在都會區房地價較高區域，其中六都就占89％、雙北更占了54％，全國僅嘉義縣及連江縣無任何申請案。屏東縣4件中，3件在屏東市、1件在東港鎮，其中2件已開工。

屏東縣政府城鄉發展處長李怡德說，依據條例，危老是指屋齡30年以上，經結構安全性能評估結果，耐震能力未達一定標準，且改善不具效益或未設置昇降設備者。危老重建大多是小基地個案，不像都更大面積，需要花費很多人力及時間協調。

他說，政府推動《危老條例》主要是希望有個機制讓危老快速改建，讓民眾能有更安全、舒服的居住空間，集體改造後對社區的景觀及環境也有所改善。政府推動危老重建並非鼓勵「拆房子」，房子若能修就修，有安全疑慮才重建。

為了鼓勵危老重建，政府也祭出容積率獎勵、費用補助、土地稅及房屋稅減免等優惠，希望提高屋主重建意願。李怡德說，屏東因為不如六都人口稠密，提高容積率較沒有誘因，屋主會更在乎降稅及補助。

至於近期危老重建案較多，李怡德認為政策推出後，一定會有個等待期，大家還不熟悉，相關規則還不清楚，需要時間去整合、醞釀。一般人觀念可能認為危老只適用於大樓或公寓，其實透天也可以，並能與周邊的土地、房子整合。

為了讓民眾更了解危老重建，縣府城鄉處已委託輔導團到各鄉鎮、社區宣導，希望加速老屋重建腳步，改變城鄉面貌；也將於28日辦理「危老重建法制與開發整合之策略與商機」講座，除了地政士和房仲業者，還有2成的一般民眾參與。

(中時 )