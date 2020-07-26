（歐元兌美元匯率跳升至1.165，遠離所有均線。圖／截自STOCKQ）

國際匯市目前正處於「追殺疲弱美元」的一面倒態勢，歐元兌美元短短一周時間就衝到1.165，是2018年10月以來的最高水平，國際外匯交易商認為，這不會是近期最高點，歐盟紓困方案在百難中通過的好消息，還沒真正發酵，明天周一起的國際匯市估計可能會看到一個強勁的趨勢，預計歐元兌美元將要熱一整周。

美系金融科技AI交易員DeepMacro深數宏觀的外匯組合中，7月在瑞典克朗和澳幣相對美元交易中，大獲全勝。該系統顯示，現階段市場內部更為詭異的是，「經濟成長率愈漂亮的國家，貨幣愈強」。台幣兌美元近月來就是呈現GDP力撐、台幣匯率走強。歐元並不在外匯AI交易員的配置名單之中。

外匯交易商AxiCorp分析，上周五歐元區PMI出現強勁支撐，加上歐盟元首終於有了最後協議，歐盟復甦基金將成為歐洲股票槓桿交易的跳板，這些因素均有利於「強勢歐元v.s.疲軟美元」的風向。

DeepMacro深數宏觀的AI交易員對於8月的外匯交易組合規劃，卻開始表態調整，開始減少瑞典克朗5％的部位，對於美元不再走低作出防禦。星展銀行財富管理亦分析，美元在下半年呈現小幅貶值。

AxiCorp是贊同這一波匯市走勢，需要和總體經濟表現一起觀察。以歐元前次有此波的「大氣勢」是2017年下半年全球通貨膨脹期間，當時歐元區經濟明顯優於美國。「至於現在，疫後的歐洲復甦前景仍受到質疑」，仍深處第二波疫情流行的歐洲地區，情況並不比來的美國好。因此對於1.165的近2年高點，外匯商認為不排除可能是近期的極限。

(工商 )