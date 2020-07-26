氣象局表示，今(27)日晚間20:52台灣東部海域發生規模6.1地震中型有感地震，深度53.2公里，相對位置位於宜蘭縣政府東南方海域86.5公里，最大震度4級發生在花蓮縣，其他宜蘭縣、台東縣、南投縣、雲林縣3級；台北市、新北市、基隆市、台中市、新竹縣、彰化縣、桃園市、苗栗縣、高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣為2級；新竹市則為1級。

地震預報中心簡任技正蕭文啟表示，規模6以上地震今年已經發生已2次，上次是在6月14日差不多地點和深度發生規模6.0的地震，本次地震起因為是菲律賓海板塊擠壓到歐亞板塊下方，也就是所謂的「隱沒帶地震」。

蕭文啟指出，深度70公里以下都算淺震，不過地震深度超過30至50公里致災性就會大幅減低，民眾可以不用擔心。

蕭文啟解釋，同個構造區發生密集能量釋放，在未來一周內不排除會有規模4以上的餘震發生，而大台北地區「搖晃有感」可能是盆地效應(土質較為鬆軟)和樓層效應所致。

不少網友在地震後紛紛表示「搖得有點久」「嚇死人」「震央在東部海域但西半部有感」。

(中時 )