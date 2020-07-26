受新冠肺炎影響航空客運需求，美國最大航空公司美國航空（American Airlines），第二季寫下21億美金(640億台幣)的巨額虧損。根據美國航空 23 日公布的財報，今年第二季營收較去年同期大減近9成，從 119.60 億美元降至 16.22 億美元，經計算後每股盈餘（EPS）虧損 7.82 美元。

但美國航空執行長道格帕克（ Doug Parker ）堅持說：「我們將會以最敏捷、最有效率的方式擺脫危機。」目前航空公司藉由削減航班、活化使用閒置飛機，並讓數千名員工自願休假，大幅節約營運成本。

外媒報導，全球航空旅遊需求大幅下降，導致許多航空公司面臨現金不足的慘況，多家企業無法渡過這波疫情。目前全球已有22家航空公司聲請破產或倒閉，包括歐洲最大地區航空公司英國佛萊比（Flybe）航空，澳洲第二大航空公司澳洲維珍（Virgin Australia Airlines）航空、南非最大航空公司南非航空 （South African Airways）、南美洲第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）等。

美國航空公司25日股價終場收11.39美元，小跌3.23％，美股航空股票指數（AMEX）當日下跌2.23％，終場收52.09點。

(中時新聞網)