樂天桃猿先發土投翁瑋均開局面對富邦悍將狀況多，第2局還挨了林益全一發3分炮，讓他一度「懷疑自己」，不過他挨轟後反而回穩，修正過後一路解決對手，直到第7局才被敲安，一舉拿下第8勝，目前在勝投榜上僅次中信兄弟洋投德保拉。

翁瑋均首局先連被敲4支安打、失2分，第2局又連被敲2支安打後，遭林益全轟出一發3分炮，「那顆是失投球，當下有懷疑自己。」不過翁瑋均迅速回穩，接下來連續解決13名打者，其中4到6局都讓對手三上三下，主投6.2局後退場。

翁瑋均透露，在挨轟後有與捕手林泓育討論，「請小胖引導我把球壓低。」總教練曾豪也說，翁瑋前幾局球偏高，比較沒進入狀況，與林泓育討論後，找回該有的壓制力。

而翁瑋均的狀況，蹲捕的林泓育也看在眼裡，「他今天變化球狀況不好，有多提醒他該怎麼做，有做一點微調。」

翁瑋均今年主、客場表現差很大，賽前客場自責分率高達12.54，不過今日在新莊球場順利拿下勝利，這是他在客場拿的第2勝，目前拿下5連勝、對上悍將4連勝沒吞敗過，他感謝隊友的火力支援，讓他投起來更安心，「希望主客場差距不要太大，都是一場比賽，不能分在哪投，表現出來的應該都要一樣。」

(中時 )